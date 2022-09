செல்வராகவனுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கொடுத்த செம சர்ப்ரைஸ்.. குடும்பத்தினருடன் க்ரூப் போட்டோ!

சென்னை: இயக்குநர் செல்வராகவன் குடும்பத்துடன் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நானே வருவேன் படத்தின் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கும் இயக்குநர் செல்வராகவன் வீட்டுக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட் அடித்துள்ளார் மு.க. ஸ்டாலின்.

அப்போது எடுத்த புகைப்படத்தை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் செல்வராகவன்.

English summary

MK Stalin surprise visits to Naane varuven Director Selvaraghavan house and take a group photo with his family. Director Selvaraghavan just now shared the memorable picture and expresses his happiness.