சர்ச்சையில் சிக்கிய மோகன்லாலின் மான்ஸ்டர் திரைப்படம்… அரபு நாடுகளில் ரிலீஸுக்கு தடை…

திருவனந்தபுரம்: மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் நடித்துள்ள 'மான்ஸ்டர்' திரைப்படம் வரும் 21ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

வைசாக் இயக்கியுள்ள மான்ஸ்டர் திரைப்படத்தை, ஆண்டனி பெரும்பாவூர் தயாரித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், சென்சார் பிரச்சினையால் மான்ஸ்டர் திரைப்படம் வெளியாக சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Malayalam actor Mohanlal starrer 'Monster' film will hit the theaters on 21st. Directed by Vysakh, this film is produced by Antony Perumbavoor. It has been reported that Arab countries have banned the release of the film Monster because of its depiction of LGBTQ content.