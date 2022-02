பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் இப்படியொரு வைல்டு கார்டா? அவரோட என்ட்ரியை பார்த்து ஆடிப்போன ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் புதிய விருந்தாளி ஒருவர் வந்து சென்றது ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்களையும் திகைப்பில் ஆழ்த்தியது.

அதே போல பிக் பாஸ் அல்டிமேட் ரசிகர்களுக்கு அவருடைய என்ட்ரி வேறமாறி என்டர்டெயின்மென்ட்டை கொடுத்துள்ளது.

இதுவரை இப்படி நடந்ததா? என்று தெரியாத நிலையில், இந்த அனுபவம் பிக் பாஸ் ரசிகர்களுக்கு புதிய அனுபவமாகவே உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வைல்டு கார்டு என்ட்ரியாக ஓவியா உள்ளே வருவார் என எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு இப்படியொரு ட்விஸ்ட் எதிர்பார்க்காத ஒன்று தான்.

English summary

Monkey entered into Bigg Boss Ultimate set shocks fans and housemates. A cute Monkey entered and search something and went out of the house without any panic.