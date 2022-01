ஃபேன்ஸ் ரெடியா...சிம்பு பிறந்தநாளைக்கு டபுள் ட்ரீட் காத்திருக்கு

சென்னை : சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக பல மாஸான விஷயங்களை வெளியிட போகிறார்களாம். இது பற்றிய தகவல் வெளியானதால் சிம்பு ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

சிம்பு நடித்த மாநாடு படம் நவம்பர் மாதம் வெளியாகி மாஸ் ஹிட்டாகி உள்ளது. 100 கோடியை தாண்டி தொடர்ந்து வசூலை அள்ளி குவித்து வரும் மாநாடு படம் விரைவில் 75வது நாளை எட்ட உள்ளது. இதனால் ஸ்பெஷலாக கொண்டாட மாநாடு படக்குழு தயாராகி வருகிறது. அன்றைய தினம் மாநாடு இதுவரை வசூலித்த மொத்த தொகை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Movie makers planned to give double treat for fans on the occasion of Simbu's birthday. First treat is simbu's patthu thala first look will release on that day. And the second one is simbu's on going project vendhu thanindhadhu kaadu first single will release on simbu's birthday.