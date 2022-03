25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த பிஜிஎம் கிங்...அடுத்த அவதாரத்திற்கு ரெடியாகும் யுவன்

சென்னை : இசையமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்து 25 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. இதுவரை இசையமைப்பாளர், பாடகர், தயாரிப்பாளராக இருந்த யுவன் விரைவில் அடுத்த அவதாரம் எடுக்க தயாராகி வருகிறார்.

இசைஞானி இளையராஜாவின் இளைய மகனான யுவன்சங்கர் ராஜா, தமிழ் திரையுலகில் மிக முக்கியமான டாப் இசையமைப்பாளராக வளர்ந்துள்ளார். 1996 ம் ஆண்டு தனது 16வது வயதில் சரத்குமார் நடித்த அரவிந்தன் படத்தில் இசையமைக்க துவங்கிய யுவன், இன்று இசை காதலர்களின் மனங்களில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்துள்ளார். மனதை மயக்கும் இசையை வாரி வழங்குவதில் இவருக்கு இணை இவர் மட்டும் தான்.

English summary

Music composer Yuvan Shankar Raja planned to become director soon. In the end of 2022 or starting of 2023 he will start his director journey. He also write a story of his film.This may be female centric movie.