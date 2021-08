இயக்குனர் ஹரி படத்தில் இணைந்த பிரபல இசையமைப்பாளர் … 8 ஆண்டுக்கு பிறகு நடிக்கிறார் !

சென்னை : அருண் விஜய், ஹரி கூட்டணியில் உருவாகும் படத்தில் கங்கை அமரன் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

Av33 என தற்காலிகமாக பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள, இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு காரைக்குடியில் உள்ள கோவில் ஒன்றில் நடைபெற்று வருகிறது.

இப்படத்தில், பிரியா பவானி ஷங்கர், பிரகாஷ்ராஜ் ,யோகி பாபு, கேஜிஎஃப் பிரபலமான ராமசந்திரராஜூ , ராதிகா சரத்குமார், இமான் அண்ணாச்சி போன்ற பல பிரபலங்கள் நடிக்கின்றார்கள்.

English summary

The veteran director-musician will be a part of the action drama, referred to as #AV33, and recently shot for his portions in Karaikudi.