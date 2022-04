பீஸ்ட் திரைப்படம் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சிலுவை போரா ?...பீஸ்ட் படத்திற்கு எதிராக வழக்கு

சென்னை : பீஸ்ட் படத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடர உள்ளதாக இஸ்லாமிய அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. பீஸ்ட் படத்தின் டீசர் வெளியான போதே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வழக்கு தொடர உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அப்போதே, இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்துள்ளதாக கூறி சில இஸ்லாமிய அமைப்புகள் பீஸ்ட் படக்குழுவினரை எச்சரித்திருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று பீஸ்ட் படம் ரிலீசானது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள சில காட்சிகளை எதிர்த்து வழக்கு தொடர உள்ளதாக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Indian national league party seeking Tamilnadu Government to ban Beast. In this movie Muslims are portrayed as terrorists. Indian national league party announced that they would file a case against the Beast movie in the High Court and asked to arrest Vijay and Nelson Dilipkumar.