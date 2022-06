என் ’உயிரின் உயிரே’ உயிரிழந்து விட்டது.. உடைந்து போன ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்.. உருக்கமான பதிவு!

சென்னை: பாடகர் கேகே உயிரிழந்ததை அறிந்து பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளார் இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்.

காக்க காக்க படத்தில் இடம்பெற்ற அந்த சூப்பர் ஹிட் பாடலான 'உயிரின் உயிரே' பாடலை பாடியது பாடகர் கேகே தான்.

ஏ.ஆர். ரஹ்மானை தொடர்ந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் ஏகப்பட்ட பாடல்களை பாடிய பாடகர் கேகே திடீரென உயிரிழந்தது ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

பிரபல பாடகர் கேகே மாரடைப்பால் மரணம்.. 'தி லெஜண்ட் ' படத்தில் அவர் பாடிய கடைசி பாடல்!

My “Uyirin Uyire” passed away. RIP Singer KK. What a shocking news to hear when the whole world is praising his last song “Konji Konji”. I am completely shattered and my condolences to his family and friends. Harris Jayaraj heartfelt condolence for Singer KK.