உன் புருஷனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்.. மைனாவை அக்காவாக்கிய சிவின்.. நந்தினி என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் மைனா நந்தினி பங்கேற்க போவதாகவும் ஏற்கனவே தகவல்கள் கசிந்த நிலையில், கடந்த வாரம் ஷோ ஆரம்பிக்கும் போது அவரை எங்கே காணோம் என பலரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

இந்நிலையில், அதிரடியாக ஒரே வாரத்தில் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக கூட இல்லாமல் கூடுதல் இணைப்பாகவே இணைந்து விட்டார்.

மைனா நந்தினியை பிக் பாஸ் போட்டியாளராக கமல் அறிவித்த நிலையில், ஒட்டுமொத்த அரங்கமே அதிர்ந்தது.

English summary

Myna Nandhini entered Bigg Boss Tamil Season 6 and Sivin Ganeshan plays with her very funny chat entertain fans very well, Bigg Boss fans wait to see how Myna Nandhini played the game in the house.