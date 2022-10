தமிழ்நாட்டில் பொன்னியின் செல்வன் வசூல் குறைய.. நானே வருவேன் தான் காரணமா? ரசிகர்கள் விளாசல்!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வசூலில் 3வது இடம் பிடிக்க காரணமே தனுஷின் நானே வருவேன் தான் என ரசிகர்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் உலகளவில் 80 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாக லைகா நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அதிகம் வசூல் செய்த படங்களில் 3வது இடத்தை தான் இந்த படம் பிடித்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் பாக்ஸ் ஆஃபிஸ்: வெறித்தனமான வசூல் வேட்டையில் மணிரத்னத்தின் சோழர் படை!

English summary

Ponniyin Selvan fans slams Dhanush's Naane Varuven behind the reason for PS1 box office decreased in Tamil Nadu on Day 1. However it will created a huge box office record after Valimai and Beast in Tamil Nadu and it will collects a huge 80 crores in worldwide.