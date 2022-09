பீஸ்ட் பண்ண அதே தப்பு.. பொன்னியின் செல்வனுக்கு போட்டியான தனுஷின் நானே வருவேன்.. தப்பிக்குமா?

சென்னை: செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள நானே வருவேன் திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 29ம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மாண்ட படமாக பார்க்கப்படும் பொன்னியின் செல்வன் வெளியாகும் ஒரு நாள் முன்பாக அந்த படம் வெளியாவது ஏன்? என்கிற கேள்விகளும் கிளம்பி உள்ளன.

கேஜிஎஃப் எனும் பெரிய படத்துடன் விஜய்யின் பீஸ்ட் வெளியானதை போல இந்த படமும் அடி வாங்கி விடப் போகுது என்றும் ட்ரோல்கள் பறக்கின்றன.

English summary

Naane Varuven vs Ponniyin Selvan clash; fans compared with Beast vs KGF 2 clash and wish to avoid the big Kollywood clash. But Naane Varuven makers ready to face the competition with full belief.