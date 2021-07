ஆகஸ்ட்டில் நதிகளில் நீராடும் சூரியன் ஷுட்டிங்... மீண்டும் பிஸியான சிம்பு – கவுதம் மேனன்

சென்னை : ஈஸ்வரன் படத்திற்கு பிறகு வரிசையாக பல படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார் சிம்பு. ஈஸ்வரன் படத்தை தொடர்ந்து அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் மாநாடு படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் சிம்பு.

வெங்கட் பிரபு இயக்கிய மாநாடு படத்தை அக்டோபர் மாதத்தில் தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. ஆயுத பூஜை ட்ரீட்டாக சிம்புவின் மாநாடு படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இம்மாத இறுதியில் படத்தின் டிரைலரை ரிலீஸ் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Simbu starring Nadhigalilae neeradum sooriyan directed by Gowtham vasudev menon shoot will begin likely in August.primary photoshoot is held on today. Meanwhile simbu and gowtham menon are busy in their own project.