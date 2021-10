எல்லாமே பொய்...மானத்தை வாங்குறீங்களே...நாடியா சாங்கை கழுவி ஊற்றும் மலேசிய தமிழர்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 12 நாட்களை கடந்து விட்டது. இறுதி போட்டியாளர்களாக 18 பேர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்ற நிலையில், நமீதா மாரிமுத்து முதல் வாரத்திலேயே வெளியேறியதை அடுத்து 17 போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

தற்போது இந்த சீசனின் முதல் எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்து வருகிறது. முதல் வாரத்திலேயே எவிக்ஷனுக்காக 15 பேர் நாமினட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால் கமல் வரும் வார இறுதி நாட்களான இன்றும், நாளையும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் முதல் ஆளாக எளிமினேட் ஆக போவது யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

Malaysia tamilian's video spread in around social media. he claims that bigg boss 5 contestant nadia chang's story was fake. she insulted and says false information about malaysian police. her husband chang is not a pure chinese. he spoke in tamil.