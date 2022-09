அடடே அசத்தலான தகவல்.. சிம்பு பட இயக்குநருடன் இணையும் நாக சைதன்யா.. தரமான சம்பவம் லோடிங்!

சென்னை : இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு அடுத்தப் படம் குறித்த முக்கியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

இயக்குநர் வெங்கட்பிரபு சென்னை 600028 படத்தில் ஏராளமான இளம் நடிகர்களை வைத்து கலகலப்பான படத்தை எடுத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு பிடித்துப்போனது.

சென்னை 28, கோவா, சரோஜா என படங்களை இயக்கி கணிசமான வெற்றியை ருசித்து வந்தார் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு.

Chhello Show: ஆர்ஆர்ஆர் இல்லை.. ஆஸ்கர் 2023க்கு இந்தியா சார்பில் கலந்து கொள்ளும் படம் இதுதான்!

English summary

Naga Chaitanya’s upcoming film with director Venkat Prabhu has been tentatively titled as NC22. The actor would begin to shoot for the flick from tomorrow, September 21.