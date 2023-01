மம்முட்டியின் மாஸ்டர் பீஸ் சினிமா... நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் ட்விட்டர் விமர்சனம்

திருவனந்தபுரம்: மலையாள மெகா ஸ்டார் மம்முட்டி நடித்துள்ள நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசேரி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் மம்முட்டியுடன் ரம்யா பாண்டியன், மறைந்த நடிகர் பூ ராமு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

தமிழ், மலையாளம் என இருமொழிகளில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு தேனி ஈஸ்வர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார், தமிழ்நாட்டின் பழனி பகுதியில் தான் நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் படப்பிடிப்பு நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், இன்று திரையரங்குகளில் வெளியான நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் திரைப்படத்தை ரசிகர்கள் வெகுவாக புகழ்ந்து வருகின்றனர். டிவிட்டரில் அவர்கள் தெரிவித்துள்ள விமர்சனம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6: டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் விக்ரமன் - அசீம்... மக்கள் தீர்ப்பு யாருக்கு?

English summary

Mammootty Nanpakal Nerathu Mayakkam was released today. Along with Mammootty, Ramya Pandian and many others have acted in this film. The first reactions to Nanpakal Nerathu Mayakkam are highly positive and the audience is calling it a pure art that is stacked with a terrific script.