நாடக காதல்ன்னு அசிங்கப்படுத்தாதீங்க.. நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்தின் அந்த காட்சியே ரிலீஸ்!

சென்னை: இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் வெளியாகி உள்ள நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்தின் ஸ்நீக் பீக் வெளியாகி உள்ளது.

கோப்ரா படத்துக்கு கிடைத்த அளவுக்கு நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்துக்கு தியேட்டர் கிடைக்கவில்லை என்கிற பிரச்சனை ஒருபுறம் சென்று கொண்டிருக்க மற்றொருபுறம் ஏகப்பட்ட அரசியலை இந்த படம் பேசியிருப்பது விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

நாடகக் காதல், ஆணவக் கொலை என காதலுக்கு பின்னாடி இருக்கும் அரசியலை உரக்கப் பேசியிருக்கிறது இந்த படம்.

திரையரங்குகளில் புறக்கணிக்கப்படுகிறதா ரஞ்சித்தின் நட்சத்திரம் நகர்கிறது: புலம்பும் ரசிகர்கள்

English summary

Natchathiram Nagargirathu Sneak Peak out now. It openly talks about so many issues which revolves around in the name of Love. Director Pa Ranjith openly talks about Love Politics in the movie Natchathiram Nagargirathu.