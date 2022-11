நாட்டாமை படம் 28 ஆண்டுகள் நிறைவு..சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்

நாட்டாமை படம் 1994 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் 28 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது.

தமிழ் படங்களில் ஒருவகையான ட்ரெண்டை உருவாக்கிய கே.எஸ்.ரவிக்குமார், சரத்குமார் கூட்டணியில் வந்து சூப்பர் ஹிட் அடித்த படம்.

பல மீம்ஸுகுகளுக்கு தீம் கொடுத்த, பல நகைச்சுவை காட்சிகளுக்கு தீனிப்போட்ட படம் நாட்டாமை. அரசியல் நையாண்டிக்கும் இந்த படத்தில் கண்டெண்ட் இருந்தது.

நாட்டாமை அளவுக்கு சூரியவம்சம் படம் worth- ஆனு கேட்டாங்க!

English summary

Nattamai Movie was released in 1994. Today marks 28 years since the release of the film. KS Ravikumar, who created a kind of trend in Tamil films, came together with Sarathkumar and scored a super hit. Nattami is a film that has provided the theme for many memes and has been the fodder for many comedy scenes. The film also had content of political satire.