உங்க ரொமான்ஸு தாங்க முடியல.. நயன்தாரா கையை எப்படி பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க விக்கி.. செம ட்ரோல்!

சென்னை: ஸ்பெயின் நாட்டின் பார்சிலோனா நகரில் இருந்து மாட்ரிட் நகருக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளனர் நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ்.

மனைவி Nayanthara-வுடன் வெளிநாடு பறந்த Wikki...எங்கு தெரியுமா? *Kollywood

நடு ரோட்டில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் கையை பிடித்துக் கொண்டு படு ரொமான்டிக்காக போஸ் கொடுத்திருக்கும் புகைப்படத்தை வழக்கம் போல விக்னேஷ் சிவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

நயன்தாராவுடன் ரொமன்ஸ் செய்யும் போட்டோக்களை தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் போட்டு வருவதால் கடுப்பான ரசிகர்கள் கமெண்ட் பக்கத்தில் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Nayanthara and Vignesh Shivan gets trolled by fans after they release several Spain tour photos. After Barcelona the star couples now enjoy their vacation in Madrid.