நயன்தாரா என்னம்மா வெட்கப்படுறாங்க பாருங்க.. நெட்பிளிக்ஸில் வெளியான நயன் - விக்கி திருமண டீசர் இதோ!

சென்னை: தென்னிந்தியாவின் டாப் ஹீரோயினாக உள்ள நயன்தாரா மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் கடந்த ஜூன் மாதம் 9ம் தேதி திரை பிரபலங்கள் முன்னிலையில், பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் மணிரத்னம், பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான், சூர்யா, கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, விஜய்சேதுபதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யாமல், ஆவணப் படமாக எடுத்து நெட்பிளிக்ஸிற்கு விற்றுள்ளார் நயன்தாரா.

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan marriage documentary titled 'Nayanthara: Beyond the Fairytale' and Netflix release a few clips from that documentary which will soon streaming on the giant OTT platform.