கனெக்ட் படம் பார்த்து கன்பியூஸ் ஆன நயன்தாரா... அதுக்காக செல்போனை கூடவா மறப்பீங்க?

சென்னை: நயன்தாரா நடித்துள்ள கனெக்ட் திரைப்படம் வரும் 22ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

ஹாரர் திரில்லர் ஜானரில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் பிரீமியர் ஷோவில் நயன்-விக்கி தம்பதியினர் ஜோடியாக கலந்துகொண்டனர்.

கனெக்ட் பிரீமியர் ஷோ நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட நயனுக்கு ரசிகர் ஒருவர் ஐ லவ் யூ சொன்னது வைரலான நிலையில், தற்போது மேலும் ஒரு சம்பவம் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

விக்னேஷ் சிவன் கூட இருக்கும் போதே.. 'ஐ லவ் யூ நயன்தாரா’ சொன்ன ரசிகர்கள்.. என்ன ரியாக்‌ஷன் தெரியுமா?

English summary

Nayanthara starrer Connect is releasing on the 22nd. In view of this, the premiere show of Connect was screened yesterday. Nayanthara, who participated in this, forgot her cell phone and the incident is going viral.