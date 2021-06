மற்றொரு சூப்பர் ஸ்டாருடன் ஜோடி சேருகிறாரா நயன்தாரா ?

மும்பை : தென்னிந்தியாவின் டாப் ஹீரோயின்களில் ஒருவர் நயன்தாரா. கோலிவுட்டின் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என பெயர் வாங்கிய இவர், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தனது டாப் ஸ்டேட்டசை தக்கவைத்து வருகிறார்.

சுளையாய் வந்த 150 கோடி ரூபாய்.. முடியவே முடியாது என நோ சொன்ன 'பாகுபலி'.. என்ன மேட்டருன்னு பாருங்க!

தற்போது அதிக சம்பளம் பெறும் நடிகைகள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பது நயன்தாரா தான். லேட்டஸ்டாக பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் பல படங்களில் டாப் ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகி வருகிறார் நயன்தாரா.

English summary

The hot buzz now in Bollywood is that Nayan is all set to star opposite the Indian superstar Shah Rukh Khan in a new movie.