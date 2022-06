நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமண கொண்டாட்டம் துவங்கியாச்சு...ஆரம்பமே அசத்துதே

சென்னை : நடிகை நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமண கொண்டாட்டாங்கள் துவங்கி விட்டனவாம். இதனால் போட்டோக்கள் எப்போது வெளியாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

ரசிகர்களும், ஒட்டுமொத்த திரையுலகமும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதியான நாளை நடைபெற உள்ளது. மகாபலிபுரத்தில் உள்ள தனியார் ரிசார்ட் ஒன்றில் இவர்களின் திருமண ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது.

According to sources, Nayanthar - Vignesh Shivan's wedding celebrations begins yesterday with Mehandi function. More than 100 members participated in this function. Water bottles along with Nayanthara - Vignesh Shivan's photo print are distributed to guests.