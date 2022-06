என்னது நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்தை நான் இயக்குறேனா...கெளதம் மேனன் சொன்ன தகவல்

சென்னை : நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணத்தை பிரபல டைரக்டர் கெளதம் மேனன் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது. இது உண்மையா, இல்லையா என கெளதம் மேனனே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் இன்று மகாபலிபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. மிக பிரம்மமாண்டமாக, அதிக எதிர்பார்ப்புக்களுடன் இவர்களின் திருமணம் நடைபெறுகிறது. இவர்களின் திருமணம் தொடர்பான ஒரு போட்டோவாவது வெளியே வந்து விடாதா என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்.

இதற்கிடையில் பிரபல டைரக்டர் கெளதம் மேனன், நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணத்தை இயக்குகிறார், இதற்காக மகாபலிபுரத்தில் பிரம்மாண்ட செட் அமைக்கப்பட்டு, மிக பிரம்மாண்டமாக ஒத்திகை நடைபெற்றதாக சமீபத்தில் மீடியாக்களில் தகவல் வெளியானது.

நயன்தாரா திருமணத்தை படமாக்கும் கௌதம் மேனன்.. ஆத்தாடி இது என் ன புது கதையா இருக்கு !

English summary

Gautham menon will indeed be directing a docu-feature on Kollywood's Lady superstar Nayanthara for a very popular OTT platform. He will not direct wedding video. This shoot will happen much after the wedding.