ரசிகர்களுடன் கனெக்ட் படம் பார்க்க நினைத்த நயன்தாரா... கடைசியில இப்படியா ஆகணும்!

சென்னை: லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நடித்துள்ள கனெக்ட் திரைப்படம் கடந்த வாரம் 22ம் தேதி ரிலீஸானது.

நயன்தாரா முதன்மை பாத்திரத்தில் நடித்திருந்த இந்தப் படம் ஹாரர் திரில்லர் ஜானரில் உருவாகியிருந்தது.

அஸ்வின் சரவணன் இயக்கத்தில் ரிலீஸான இந்தப் படத்தை நயன் - விக்கி தம்பதியினர் சொந்தமாக தயாரித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், மதுரையில் உள்ள தியேட்டர் ஒன்றில் ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து படம் பார்க்க நினைத்த நயனுக்கு வித்தியாசமான அனுபவம் கிடைத்துள்ளது.

Year Ender 2022: இந்த ஆண்டில் சூப்பர் ஹிட் படங்களின் 2ம் பாகம்... ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் மூவிஸ்

English summary

Nayanthara starrer Connect was released in theaters last week on the 22nd. Nayan wanted to watch this film with her fans in a theater in Madurai. But it is reported that Nayanthara returned disappointed as there was no crowd in the theatre.