சாய்னா நேவாலுக்கு ஆபாச கமெண்ட் போட்ட நடிகர் சித்தார்த்.. நோட்டீஸ் அனுப்பிய மகளிர் ஆணையம்

சென்னை: ட்விட்டரில் சர்ச்சை ட்வீட்களை பதிவிட்டு வரும் நடிகர் சித்தார்த் பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சாய்னா நேவாலுக்கு எதிராக ஆபாச ட்வீட் போட்டது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

சின்மயி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடிகர் சித்தார்த்துக்கு எதிராக கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தேசிய மகளிர் ஆணையம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நடிகர் சித்தார்த்துக்கு எதிராக நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

Actor Siddharth responds to Saina Nehwal tweet with this derogatory comment, "Subtle cock champion of the world... Thank God we have protectors of India. Shame on you #Rihanna” put him into a trouble.