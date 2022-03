என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க.. பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டர் போஸ்டர்களை பங்கமாக கலாய்த்த ரசிகர்கள்!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு மற்றும் கதைமாந்தர்களின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்களும் வரிசையாக நேற்று வெளியாகின.

பாகுபலி அளவுக்கு பெரிய பில்டப் உடன் வரும் என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு எந்தவொரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி பொன்னியின் செல்வன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியான நிலையில், அதனை பார்த்த ரசிகர்கள் இதுக்கு ஃபேன்மேட் எடிட்டிங்கே பெட்டரா இருக்கும் என பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

விக்ரமின் போஸ்டரை பார்த்துத் தான் ரசிகர்கள் ரொம்பவே அப்செட் ஆகி உள்ளனர்.

என்னோட உயிர் மட்டும்தான் உயிரா என்ன... அஜித் பற்றி பிரபல நடிகர் கூறிய தகவல்!

English summary

Netizen trolled Ponniyin Selvan part 1 first look posters which was released by Lyca Production. Many fans trolled fan made will be better than this official posters.