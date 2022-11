தமன்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க அஜித் அண்ணா...துணிவு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் கேட்டு கதறும் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் இருந்து 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' என்ற ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் கடந்த வாரம் வெளியானது.

விஜய் பாடியுள்ள 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' பாடலை நெட்டிசன்கள் பயங்கரமாக ட்ரோல் செய்துவருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ரஞ்சிதமே பாடல் குறித்து ட்வீட் செய்துள்ள தமன், மீண்டும் வாண்ட்டடாக வண்டியில் ஏறி நெட்டிசன்களின் கைகளில் சிக்கியுள்ளார்.

நெட்டிசன்களிடம் சிக்கிய ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே… வேற வழியே இல்லை… வாரிசு டீம் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

English summary

Varisu first single Ranjithame Ranjithame was released on last week. Netizens are trolling this song sung by Vijay in Thaman music. In this case, Vijay fans are waiting for the release of Ajith's Thunivu first single.