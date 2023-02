தம்பி அது லியோ காஃபி இல்லப்பா... தளபதி 67 டைட்டில்.. விழுந்து விழுந்து சிரித்த அஜித்தின் வீடியோ

சென்னை: விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் படத்தின் டைட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லியோ என்ற டைட்டிலை அசத்தலான ப்ரோமோவுடன் படக்குழு வெளியிட்டு மாஸ் காட்டியுள்ளது.

முன்னதாக குருதி, குருதிப் புனல் என பலவிதமான டைட்டில்களை நெட்டிசன்கள் ட்ரெண்ட் செய்து வந்தனர்.

ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காதவண்ணம் லியோ என்ற டைட்டிலை கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

இந்நிலையில் லியோ என்ற டைட்டிலை நெட்டிசன்கள் விதவிதமாக ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

LEO: ஸ்கார்ப்பியன் டாட்டூவுடன் ரோலக்ஸ் சூர்யா... லியோ சிங்கமாக விஜய்... லோகேஷின் சம்பவம் லோடிங்

English summary

The film team has announced the title of Thalapathy 67 starring Vijay. Accordingly, this film has been titled Leo. In this case, Netizens are trolling Vijay's Thalapathy 67 title with Leo Coffee.