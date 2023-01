வாரிசு சீரியல் மாதிரி இருக்குதுன்னு எப்படி சொல்லலாம்... டென்ஷனான வம்ஷி பைடிப்பள்ளி

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் அதிக எதிர்பார்ப்புகளுடன் கடந்த 11ம் தேதி ரிலீஸானது.

விஜய்யுடன் ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், பிரபு, ஷாம், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

வம்ஷி பைடிப்பள்ளி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்ததுடன், சீரியல் மாதிரி இருப்பதாகவும் சிலர் கருத்து தெரிவித்து இருந்தனர்.

இந்த விமர்சனங்கள் பற்றி அதிருப்தியுடன் பேசிய வம்ஷி பைடிப்பள்ளியை ப்ளு சட்டை மாறன் உட்பட நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Vijay's Varisu film was criticized as serial-like. Director Vamshi Paidipally expressed his displeasure and said that directing a movie is not easy. In this case, Netizens are trolling director Vamshi Paidipally.