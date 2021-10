ஒரு குறும்படம் கூட போடலியே ஆண்டவரே... புலம்பி தீர்க்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது. பிரம்மாண்ட துவக்க விழாவுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த போட்டியை இந்த முறையும் கமலே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். தற்போது இந்த நிகழ்ச்சி மூன்று வாரங்களைக் கடந்து, வெற்றிகரமாக நான்காவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

67 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் : விருதுகளை பெற்ற தமிழ் நட்சத்திரங்கள் !

பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றனர். முந்தைய சீசன்களை போலவே இந்த சீசனிலும் முதல் வாரத்தில் எலிமினேஷன் கிடையாது. இருந்தாலும் முதல் வார நிறைவில் திருநங்கையான நமிதா மாரிமுத்து, தவிர்க்க முடியாத மருத்துவ காரணங்களால் வெளியேறினார்.

English summary

Netizens asked to Kamal that why he did not play even a single kurumpadam for abishek raaja. this bigg boss tamil season 5, still no kurumpadam was played for any of the contestants.