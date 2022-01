ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் காலில் விழுந்த ரசிகை...அனல் பறக்கும் விவாதம்...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : ரசிகை ஒருவர் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிய வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது. இதை வைத்து நெட்டிசன்கள் அனல் பறக்கும் விவாதத்தையே நடத்தி வருகிறார்கள்.

முன்னணி இசையப்பாளர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். உலகின் பல மொழிகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியும் இசையமைத்தும் உள்ளார் ரஹ்மான். இவரை திரையுலகினர் மட்டுமின்றி ரசிகர்களும் இசைப்புயல் என அன்போடு அழைத்து வருகிறார்கள். ஆஸ்கார் உள்ளிட்ட பல சர்வதேச விருதுகளை வென்ற ஏ.ஆர்.ரஹ்மானை கெளரவிக்கும் விதமாக கனடாவில் தெரு ஒன்றிற்கு அவரது பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிரிக்காம சமாளிக்கறது கஷ்டம்தான் போலருக்கே... வித்யூ ராமனின் வேற லெவல் பிரமோ

English summary

Fan fell down on A.R.Rahman's feet. This video was shared by a.r.rahman fans twitter page. immediately netizens start argument on this video. some others criticize a.r.rahman on this video.