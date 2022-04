அதெப்படி இவர் பொண்ணை மட்டும் எல்லா படத்துலையும் கடத்திடுறாங்க...ஒன்னும் புரியலியே

சென்னை : பீஸ்ட் டிரைலரில் பொண்ணை கடத்திட்டாங்கனுங்கன்னு சொல்ற மினிஸ்டரை எத்தனை பேர் கவனித்தார்கள் என தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் யார் என தெரிந்தால் நிச்சயம் குழப்பமடையாமல் இருக்கவே முடியாது.

நேற்று வெளியான பீஸ்ட் டிரைலரை வைத்து ஒரு பக்கம் கொண்டாட்டங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறது என்றால், மற்றொரு பக்கம் கழுவி ஊற்றுவதும் குறை சொல்வதும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் யாரும் கவனிக்காத விஷயங்களைக் கூட நெட்டிசன்கள் மிகவும் நுணுக்கமாக கவனித்து வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் டிரைலர் பார்த்துட்டு கேஜிஎஃப் இயக்குநர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? இந்த ஏப்ரல் தெறிக்கப் போகுது!

English summary

Nelson Dilip Kumar uses the same actors in all his movies. The Minister character who came in the Beast trailer was used in Sivakarthikeyan's Doctor movie also. He played the role of a father who missed his daughter and filed a police complaint.