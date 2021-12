ராஜு சொன்ன அந்த க்ளோஸ் ஃபிரண்ட் யார்... வீடியோவை கண்டுபிடித்து வைரலாக்கிய நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிற மொழிகளில் இருந்த பல நிகழ்ச்சிகள், ரியாலிட்டி ஷோக்களை தமிழில் நடத்தி வருகிறார்கள். அவற்றில் தமிழ் தொலைக்காட்சி வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரிய வரவேற்பையும், வெற்றியையும் அடைந்துள்ள ஷோ, பிக்பாஸ்.

இதன் நான்கு சீசன்கள் முடிந்து, தற்போது ஐந்தாவது சீசன் நடந்து வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி 60 நாட்களை கடந்து விட்டது. இந்நிலையில் அடுத்து வெளியேற போவது யார், டைட்டிலை வெல்ல போவது யார் என்பது போன்ற பல எதிர்பார்ப்புக்கள் ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது.

பிரபல சீரியலில் என்ட்ரியாகும் பிக்பாஸ் கேப்ரியல்லா.. எந்த சீரியல்னு பாருங்க!

அப்போது பேசிய ராஜு, ஐந்து- ஆறு வருடங்களுக்கு முன் என் ஃபிரண்ட். க்ளோஸ் ப்ரண்ட் ஒருவர் என்னிடம் சொன்னதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன். One day. one fine day. It will be your day. அந்த நாளுக்காக காத்திரு என்றார். ராஜுவின் இந்த பேச்சை கேட்ட ரசிகர்கள், பெயரை சொல்லாமல் ராஜு சொன்ன அந்த க்ளோஸ் ஃபிரண்ட் யார் என கேள்வி கேட்க துவங்கினர்.

English summary

Raju quoted his close friend's words on abishek raaja's eviction. immediately netizens found that raju's close friend none other than bigg boss 3 fame kavin. netizens captured old video clip of kavin and raju talking and make it to as viral.