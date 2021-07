வைரல் ஸ்டார் வனிதா... ஒரே ஃபோட்டோவால் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆகிட்டாரே

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் பொதுவாக மாஸ் ஹீரோக்கள், டாப் ஹீரோக்களுக்கு தான் இதுவரை சூப்பர் ஸ்டார், உலகநாயகன், சுப்ரீம் கோர்ட், மக்கள் நாயன், இளைய தளபதி, அல்டிமேட் ஸ்டார், மக்கள் செல்வன் போன்ற பட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹீரோயின்களில் நயன்தாராவிற்கு மட்டும் தான் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என பட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ரசிர்களால் பல்வேறு பட்டங்கள் கொடுத்து கொண்டாடப்பட்ட ஹீரோக்கள் அனைவரும் பல ஹிட் படங்களை கொடுத்து, ரசிகர்களின் அமோக ஆதரவை பெற்ற பிறகு தான் இப்படி பட்டங்கள் பெற்றனர். ஆனால் தற்போது வனிதா விஜயக்குமாருக்கு வைரல் ஸ்டார் என பட்டம் கொடுத்துள்ளனர் நெட்டிசன்கள். அதுவும் ஒரே நாளில், ஒரே ஃபோட்டோவில் இந்த பட்டத்தை பெற்றுள்ளார் வனிதா.

வைரல் ஸ்டார் வனிதா விஜயகுமார்.. புது படத்தில் கிடைத்த பட்டம்.. கலக்கலாய் வெளியான போஸ்டர்!

English summary

After Vanitha posted, changing garlands with powerstar srinivasan and pickup drop movie press meet netizens gave a title her as viral star vanitha. It gives big popularity to her new movie pickup drop.