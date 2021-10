பாவனிக்கு குறும்படம் ரெடி...பிக்பாஸ் வேலையை பார்க்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 துவங்கி மூன்று வாரங்கள் கடந்து விட்டது. இதுவரை மூன்று போட்டியாளர்கள் வெளியேறி உள்ளனர். ஆனால் இதுவரை ஒரு குறும்படம் கூட போட்டுக் காட்டப்படவில்லை.

முந்தைய சீசன்களை ஒப்பிடுகையில் பிக்பாஸ் கவனிக்கிறாரோ இல்லையோ, அதை விட ரொம்ப உன்னிப்பாக ரசிகர்கள் கண்காணித்து வருகிறார்கள். இதனால் தினசரி நிகழ்வுகளை வைத்து பலரையும் கமெண்ட்டுகளில் வறுத்தெடுத்து வருகிறார்கள்.

அடேய்.. இது தண்டனையா... தீர்ப்ப கொஞ்சம் ஏத்தி சொல்லு... பிக்பாஸ் புரமோவால் காண்டாகும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Bigg boss fans create kurumpadam for pawni this week. They have shared this video clip and this video goes viral in social media. Fans tell kamal to question about this kurumpadam. Fans created kurumpadam forpriyanka last week.