கோயிலில் விளக்கேற்றி வழிபட்ட ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்...இதை யாராச்சும் கவனிச்சீங்களா?

சென்னை : ரஜினியின் மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், நேற்று காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் விளக்கேற்றி வழிபாடு நடத்திய போட்டோக்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். காமாட்சி எப்போதும் காப்பாற்று என ஐஸ்வர்யா பதிவிட்ட போஸ்ட் செம வைரலானது.

ஆடி முதல் வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு ஐஸ்வர்யா கோயிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்திய அதே சமயத்தில், தனுஷ் நடித்த முதல் ஹாலிவுட் படமான The Gray Man படமும் உலகம் முழுவதும் ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.இதனால் தனுஷ் படம் நன்றாக ஓட வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்ளத் தான் ஐஸ்வர்யா கோயிலுக்கு சென்றாரா என சிலர் கேள்வி எழுப்பினர்.

தனுஷ் நடித்த ஜெகமே தந்திரம், மாறன் போன்ற படங்கள் அடுத்தடுத்து ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகின. ஆனால் இவைகள் அனைத்தும் படுதோல்வி அடைந்தன. இதனால் The Gray Man படம் தனுஷிற்கு கைகொடுக்குமா என ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அந்த படமும் நெகடிவ் விமர்சனங்களையே அதிகம் பெற்றுள்ளது. இதனால் அடுத்து தனுஷ் நடித்து வரும் நானே வருவேன், திருச்சிற்றம்பலம், வாத்தி போன்ற படங்களைத் தான் ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து கலக்கத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

தனுஷ் டிரெண்டிங்கை தவிடு பொடியாக்கிய சூர்யா.. கொஞ்ச நேரம் கூட நீடிக்காத தி கிரேமேன் கூஸ்பம்ப்ஸ்!

English summary

On the occassion of Aadi first friday, Aishwarya Rajinikanth go to Kanchi Kamatchi temple and lamped. Now netizens raised so many doubts on Aishwarya's worship. They asked why she lamped on cerelas.