சுடசுட பிரியாணியுடன் ரம்ஜான் வாழ்த்து சொன்ன ஐஸ்வர்யா... நெட்டிசன்ஸ் கேட்ட கேள்விய பாருங்க?

சென்னை : சுட சுட, மனக்க மனக்க பிரியாணி, மட்டனுடன் ரம்ஜான் பண்டிகை வாழ்த்து பதிவிட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். ஆனால் அதை விட அவரிடம் நெட்டிசன்கள் கேட்டுள்ள கேள்வி தான் அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது.

புதிய படம் இயக்குவதில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். பாலிவுட், கோலிவுட் என ஒரே நேரத்தில் இரண்டு படங்களை இயக்க ஐஸ்வர்யா கதை உருவாக்கும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். அதோடு சோஷியல் மீடியாவிலும் செம ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார்.

English summary

On the occassion of Ramzan, Aishwarya Rajinikanth shared Briyani feast photo and thanked Riaz for this. But netizens requested Aishwarya to share Rajinikanth's recent photo and asked about his health. Thses comments are liked by everyone.