சத்தமா பேசுனா பிடிக்காதுனு சொன்ன அக்ஷராவின் முகத்திரையும் கிழிந்து விட்டது.. வலையில் விழுந்த வருண்!

சென்னை: கிட்டத்தட்ட 30 நாட்களுக்கு மேல் எனக்கு சத்தமா பேசுனா பிடிக்காது. நான் அங்கிருந்து விலகிப் போயிடுவேன்னு கமல் சார் முன்னாடியே சத்தியம் செய்யாத குறையாக பேசிய அக்‌ஷராவின் முகமூடி கிழியத் தொடங்கி விட்டதாக நெட்டிசன்கள் வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர்.

அக்‌ஷரா வருணை தனது முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததால் தான் வருண் இப்படி அக்‌ஷராவுக்காக சண்டை போடுகிறார் என்றும் அக்‌ஷராவின் வலையில் வருண் வசமாக விழுந்து விட்டார் என்றும் கூறுகின்றனர்.

நிரூப், சிபி பண்ணது தான் தப்பு என்று ஒரு க்ரூப்பும் இல்லை இல்லை அக்‌ஷரா தான் அனைத்துக்கும் காரணம் என்றும் வெளியே பீப் போடாத குறையாக ரசிகர்களின் சண்டை ஆரம்பித்துள்ளது.

English summary

Netizens slams Akshara for her sudden loudness in Bigg Boss house. Before she claims in front of Kamal Haasan she never gets angry and avoid fight with everyone.