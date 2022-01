இது என்ன புது தகவல்...10 வருடங்களுக்கு முன்பே நாய் சேகருக்கு தயாராகி விட்டாரா சதீஷ் ?

சென்னை : காமெடியன் சதீஷ் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி உள்ள படம் நாய் சேகர். பொங்கலை முன்னிட்டு இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதே சமயம் இதை வைத்து மீம்களையும் போட்டு சோஷியல் மீடியாவை தெறிக்க விட்டு வருகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

காமெடியனாக பல ஆண்டுகள் நடித்து, பிரபலமாகி இருந்தாலும் ஹீரோவாக முதல் படத்தில் நடித்துள்ளார் சதீஷ். இந்த படத்தில் குக் வித் கோமாளி பவித்ர லட்சுமி, லிவிங்ஸ்டன், மனோபாலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். நாயை மையமாக வைத்து முழு நீள காமெடி, என்டர்டைன்மென்ட் படமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாயா? மனிதனா? காமெடியில் கலக்கும் சதீஷ் ஹீரோவாக ஜெயித்தாரா?? நாய் சேகர் விமர்சனம்

English summary

On the occassion of Pongal, Sathish's Naai sekar movie released in theatres. Netizens troll this movie with sathish's old movie photo. Fans liked this troll and shared.