காஞ்சனா கிழவியோட பேத்திதான் துர்கா.. மறுபடியும் பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்ட.. நெட்டிசன்ஸ் மரண கலாய்!

சென்னை: ராகவா லாரன்ஸின் துர்கா படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் மற்றும் செகண்ட் லுக் வெளியாகியுள்ள நிலையில் நெட்டிசன்கள் மரண கலாய் கலாய்த்துள்ளனர்-

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ். நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குநர், நடன இயக்குநர், பாடகர், இசையமைப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்டுள்ள ராகவா லாரன்ஸ் தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழிகளிலும் பிரபலமானவர்.

கோரியோகிராபராக தனது கேரியரை தொடங்கிய ராகவா லாரன்ஸ் தெலுங்கு படத்தின் முலம் நடிகராக அறிமுகமானார். தெலுங்கு படமான ஸ்டைல் மற்றும் முனி படங்கள் ராகவா லாரன்ஸுக்கு சினிமாத்துறையில் பெரும் பிரேக்கை கொடுத்தது.

