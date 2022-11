2 லட்சம் செலவு பண்ணி பிக்பாஸ் வீட்டில் தூங்க வந்த மாமனிதன்.. ராம் ராமசாமியை விளாசும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் விக்ரமன் வேலை செய்யாமல் வெறும் கருத்து கந்தசாமியாகவே வலம் வருகிறார் என ஏடிகே எல்லா வேலையையும் இழுத்துப் போட்டு முதல் ஆளாக செய்யும் ராம் ராமசாமியிடம் சொல்வது தான் வேடிக்கை என நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் கடந்த வாரங்களை விட ரொம்பவே சுமாராகத்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

இதுக்குத்தான் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு போனாரா.. சன்னி லியோனுக்கே பால்கோவா ஊட்டிவிட்ட ஜிபி முத்து!

English summary

Netizens trolls Ram Ramasamy after ADK talks with him against Vikraman. ADK told to Ram, Vikraman didn't do any work but fans vows why he told this to Ram Ramasamy who didn't do any major works at the house.