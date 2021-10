நம்ம பெரியபாசு கிட்ட இன்னும் 2 வாரத்திற்கு அழுகாச்சி எபிசோடு இருக்காம்.. கதறும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒவ்வொரு புரமோவிலும் போட்டியாளர்கள் அழுதபடியே பேசும் காட்சிகள் இடம்பெற்று வருவதால் ரசிகர்கள் ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகி கலாய்த்து வருகின்றனர்.

போட்டியாளர்கள் குறித்த ஏவியிலேயே அவர்களின் சோக கதையை சொல்லி முடித்துடுங்க என்றும் இன்னும் எத்தனை வாரத்திற்கு சோக கதையை சொல்லியும் அதற்கு டிஸ்லைக் போட்டும் ஓட்டப் போகிறீர்கள் என்றும் கேள்விகளை எழுப்பத் தொடங்கி உள்ளனர்.

பீனிக்ஸ் பறவை போல நான் அடிக்க அடிக்க வந்துக்கிட்டே இருப்பேன்… பிக் பாஸ் அபிஷேக்!

பலூன் உடைத்தல், மியூசிக்கல் சேர் போன்ற விளையாட்டுகளையாவது காட்டுங்க இப்படி கண்ணீரை காசாக்கும் வேலை வேண்டாம் என்று விளாசி வருகின்றனர்.

Netizens trolls Sad story episodes in Bigg Boss Tamil 5 are totally upset the Bigg Boss audience and they need some tough tasks between contestants to prove their capacity in the show.