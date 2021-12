Selfish, Evil, அடுத்தவர் கஷ்டத்தில் சந்தோஷப்படும் ஒரே ஆள் நீ தான்...பிரியங்கா மீது பாய்ந்த நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி பனிரெண்டாவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. இதில் இன்றைய ப்ரோமோவில் பிரியங்காவிடம் ஆவேசமாக நிரூப் பேசியதை வைத்து, நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இன்னும் நான்கு வாரங்கள் மட்டுமே மீதமுள்ளது. 10 போட்டியாளர்கள் உள்ள நிலையில் இந்த வாரம் ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் நடத்தப்பட உள்ளது. இதில் முதலில் யாருடைய குடும்பம் உள்ளே வர போகிறது என்பதை பார்க்க அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode, niroop shouts at priyanka. He criticises priyanka and brands her as selfish, evil. Fans are really shocked on niroop's behavioural change.