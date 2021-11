புரமோவை நம்பாதே.. உன்னை ஏமாற்றும்.. தாமரையும் மதுமிதாவும் அப்படி சண்டை போட யார் காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் எடிட்டர் ஒரு குசும்புக்காரர் என்பது இன்றைய மூன்றாவது புரமோவையும் எபிசோடையும் பார்த்தவர்களுக்கு இந்நேரம் புரிந்திருக்கும்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் பெருசா சண்டையே வர மாட்டேங்குது.. பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் வேற புரமோவில் சண்டையே வரலையேன்னு கலாய்க்குறாங்களேன்னு அப்படியொரு புரமோவை எடிட் பண்ணி போட்டுள்ளார்.

ஜெய்பீம், அண்ணாத்த, எனிமி.. அட தீபாவளி ரிலீஸ் 3 படத்துலேயும் பிரகாஷ் ராஜ் இருக்காரு கவனிச்சீங்களா?

உண்மையாகவே தாமரைக்கும் மதுவுக்கும் அப்படி சண்டை வர யார் காரணம் என்பதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு பெரிய அல்வாவை கொடுத்துள்ளனர்.

English summary

Niroop is the real reason behind Thamarai Selvi and Madhumitha fight. But really they acted well in drama fight task given by Niroop.