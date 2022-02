அபிராமியுடன் ரிலேஷன்ஷிப்.. யாஷிகாவின் எக்ஸ் காதலர் நிரூப்.. பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டில் வெளிப்படை!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை மட்டுமின்றி பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களையும் நிரூப் ரொம்ப டீப்பா ஃபாலோ செய்துள்ளார் போல தெரிகிறது.

யாஷிகாவின் முன்னாள் காதலர் என 5வது சீசனில் வெளிப்படையாக பேசிய நிரூப், தற்போது அபிராமி உடன் சில காலம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தோம் என்பதை போட்டு உடைத்துள்ளார்.

ஆனால், இப்போ பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டில் கலந்து கொண்டிருப்பது தன்னுடன் பழகிய அந்த பழைய அபிராமி இல்லை என்றும் ட்விஸ்ட் கொடுத்திருப்பது எதற்காக என்பது தான் தெரியவில்லை என ரசிகர்கள் சந்தேகத்தை கிளப்பி வருகின்றனர்.

Niroop Nandhakumar opens up about his relationship with Abirami in Bigg Boss Ultimate shocks fans. Before he opens up he is in relationship with Yashika Anand in Bigg Boss season 5.