ஃபினாலேவுக்கு வந்த ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திய நிரூப்.. அதில் மட்டும் ரொம்ப கவனமா இருந்தாராம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் ஃபினாலேவுக்கு வந்த ரகசியத்தை சிபியின் முன்பாக நிரூப் அம்பலப்படுத்திய காட்சிகள் இன்றைய எபிசோடில் இடம்பெற்றன.

அனைவருக்கும் நிரூப்பின் பக்கா பிளான் ஏற்கனவே தெரிந்த நிலையில், தற்போது அவரே அது குறித்து வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.

தண்ணீர் ஊற்றிக் கொண்டு அவ்வளவு அவமானங்களையும் தாங்கிக் கொண்டு ஃபினாலேவுக்கு ஏன் வந்தேன் என்றும் அவர் ஓப்பன் செய்தார்.

English summary

Niroop reveals how he planned and won second finalist ticket to housemates shocks fans. He strongly played for that chance not went to Thamarai and Pavani.