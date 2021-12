தாமரையை ஆயுதமாக்கும் நிரூப்.. அதே பிரியங்காவின் ஃபேன் பேஸ் பத்தி தெரிஞ்சு தான் நட்பாக பழகினாரா?

சென்னை: பிரியங்கா இன்னமும் நிரூப் தான் தனது நண்பர் என சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்.

ஆனால், நிரூப் எப்பவோ பிரியங்காவுக்கு எதிரான வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்.

யாரு பார்த்த வேலைய்யா இது.. அவரோடு மீண்டும் கூட்டணி வைக்கும் கமல்? இணையத்தை திணறடிக்கும் போஸ்டர்!

தாமரையை பிரியங்கா மற்றும் ராஜுவுக்கு எதிராக ட்ரிக்கர் பண்ணி விடும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ள நிரூப்பின் லீலைகள் அடங்கிய மூன்றாவது புரமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Niroop tries to make Thamarai against Priyanka for his mind game. He also triggers Thamarai against Raju for his game.