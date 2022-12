மனிதர்கள் மிருகங்களை விட மோசமானவர்கள்.. நிவேதா பெத்துராஜின் திடீர் ட்வீட்.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: மனிதர்கள் மிருகங்களை விட மோசமானவர்கள் என நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் திடீரென போட்டுள்ள ட்வீட் ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

நடிகை நிவேதா பெத்துராஜுக்கு அப்படி என்ன ஆச்சு? இப்படியொரு ட்வீட் போட்டிருக்காரே என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

நெட்டிசன்கள் அப்போ நீங்க ஹீயுமன் இல்லையான்னு கலாய்த்தும் வருகின்றனர். மேலும், விலங்கு நல ஆர்வலர்களும் இந்த ட்வீட்டுக்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Nivetha Pethuraj tweeted Human less than Animals gets trolled and slammed her with several tweets. Nivetha Pethuraj acted in several Tamil and Telugu languages movies.