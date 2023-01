எது மணி ஹெய்ஸ்ட் பாலிவுட்டா... திறுதிறுவென முழித்த பயில்வான் ரங்கநாதன்... துணிவுக்கு வந்த சோதனை!

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு படங்கள் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின.

ரசிகர்களின் அதிக எதிர்பார்ப்போடு வெளியான இந்த இரண்டு திரைப்படங்களுக்கும் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்துள்ளன.

ஆனாலும் 2023ம் ஆண்டு கோலிவுட்டில் முதல் பாக்ஸ் ஆபிஸ் சம்பவத்தை துணிவு, வாரிசு திரைப்படங்கள் படைத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், துணிவு திரைப்படம் குறித்து பயில்வான் ரங்கநாதன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரசிகர்களிடம் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Ajith film Thunivu is out in theaters today. Many people are criticizing this film. In this case, a video of Bayilvan Ranganathan leaving the place without giving an answer is going viral.