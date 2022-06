சிறப்பான சம்பவம் காத்திருக்கு போல...தளபதி 67 அறிவிப்பு வரல...ஆனா அப்டேட் வந்தாச்சு

சென்னை : விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தளபதி 66 டீம் நேற்று முதல் அடுத்தடுத்த அப்டேட்களை வெளியிட்டு அசத்தி உள்ளது. இதை ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் கொண்டாடி வந்தாலும், மற்றொரு புறம் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

விஜய்யின் தளபதி 66 படத்திற்கு வாரிசு என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஃபர்ஸ்ட்லுக்குடன் அறிவித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை செகண்ட் லுக்கை வெளியிட்டனர். இதை ரசிகர்கள் கொண்டாடி முடிப்பதற்குள் மூன்றாவது லுக்கையும் வெளியிட்டு விட்டார்கள்.

100 கோடி கிளப்பில் இணைந்த விஜய்யின் டாப் 5 படங்கள்...எதுன்னு தெரியுமா

வாரிசு என்ற டைட்டலால் படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும். சோஷியல் மீடியாவில் சொல்லப்படுவதை போல் காப்பியா இல்லை போஸ்டர் மட்டும் தான் ரஜினி பட காப்பியா என பெரிய விவாதமே நடத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

On Vijay's birthday, Thalapathy 66 team released title and 3 posters. But fans eagerly waiting for Thalapathy 67 announcement. But no announcement comes about still now. Meanwhile some sources confirmed that Narein, Jaffer, Arjun dass are joined in Thalapathy 67 team.